11 Şubat 2019 17:57
Seçim bürosu açılışına yönelik saldırı Meclise taşındı
HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Ceylanpınar seçim bürosu açılışına yapılan saldırıyı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.
HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan (Fotoğraf: HDP Basın Bürosu)
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 5 Şubat günü Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim bürosu açılışına yönelik polis müdahalesini ve partinin Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör’ün gözaltına alınmasını HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclise taşıdı.
HDP’li Öcalan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- Seçim çalışmaları kapsamında seçim bürosu açmanın yasal bir sakıncası var mıdır? Değilse kolluk kuvvetlerinin açılışa katılanlara gaz bombaları ile müdahale etmesinin gerekçesi nedir?
- Seçim çalışması yapan diğer siyasi partilerin benzer çalışmalarına herhangi bir müdahale yapılmadığına göre HDP’ye müdahale edilmesinin gerekçesi nedir?
- Son bir ayda seçim bürosu açılışına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi siyasi partiye mensuptur?
- Bu kişiler nerede gözaltına alınmıştır? (HABER MERKEZİ)