Gün Matbaacılık davasında 4 tahliye

Mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Gün Matbaacılık Sahibi Kasım Zengin’in de aralarında olduğu 21 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu olan Gün Matbaacılık’ın İmtiyaz Sahibi Kasım Zengin ile Çalışanlar Cemal Tunç, Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, İrfan Karaca, Mahmut Abay, Mehmet Emin Sümeli ve Musa Kaya ve tutuksuz sanıklar ile birlikte müdafileri hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Uğur Selman Kelekçiler ise, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı.

Ailelerin takip ettiği yargılamada mahkeme heyetinin olmamasından kaynaklı duruşmaya geçici heyet baktı.

Avukatlar yaptıkları savunmalarda tutuklu matbaa çalışanlarının tahliyesini istedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Uğur Selman Kelekçiler, Musa Kaya, Mehmet Emin Sümeli ve Cemal Tunç’un tahliyesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması, 11 Mart gününe ertelendi.

261 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Geçtiğimiz duruşmada sunulan mütalaada savcı, Gün Matbaacılık’ın basımını yaptığı Özgürlükçü Demokrasi gazetesine atıfta bulunarak, Gün Matbaacılık’ın basımını yaptığı yayınların “örgütün yayınları” olarak tanımlandığı mütalaada, “Süreklilik gösterecek şekilde” Gün Matbaacılık tarafından basıldığı, şirketin “Örgütün şiddet ve nefret argümanlarını körüklenmesi” için bir araç olarak kullanıldığını ileri sürmüş, “Şirketin topyekun örgüte aidiyet içerdiği, örgütsel amaçla kurulduğu, şirketin tamamen terör örgütünün güdümünde yayın yaptığı” iddialarına yer vermişti. Mütalaada aralarında Kasım Zengin’in de bulunduğu 12 kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla, 9 kişinin ise “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla 261 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

HABERE, YAZIYA, PAYLAŞIMA ‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’ SUÇLAMASI

Gazeteciler şubat ayının ikinci haftasını da mahkemelerde karşılıyor.

Tutuklu Gazeteci Uğur Yılmaz yarın, “örgüt üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak.

Yılmaz’ın yargılandığı davanın beşinci celsesi Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

14 Şubat Perşembe günü ise 4 gazeteci hakim karşısına çıkacak. Köşe Yazarı Nurcan Baysal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 09.25’te Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Adil Demirci’nin “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması ise İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

“Örgüt üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü İsminaz Temel ve Muhabir Havva Cuştan’ın duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Cuştan, ilk duruşmanın ardından tahliye edilmişti, Temel ise halen tutuklu olarak yargılanıyor. (MEDYA SERVİSİ)