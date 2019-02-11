Sahra Çölü’nde bilinmeyen bir uygarlığın izlerine rastlandı

Bilim insanları Sahra Çölü’nde yaptıkları incelemelerde insanlık tarihinin yeni izlerini buldu.

East Anglia Üniversitesinden (UEA) bir grup bilimcinin sıra dışı uydu görüntüleri ve havadan çekilen fotoğraflarda bazı ayrıntılar dikkatlerini çekti. Bölgede yapılan kazılar sonucunda objektiflere antik yapı kalıntılarının takıldığı anlaşıldı.

Sputnik’in Live Science dergisinden aktardığına göre araştırmacılar, taştan inşa edilmiş olan yapıların çeşitli ölçülere ve daire, dikdörtgen ve hilal olmak üzere değişik şekillere sahip olduklarını, bazı yapıların 630 metreye kadar alanda gruplandırıldığını ifade etti. Bulunan yapıların ne amaçla yapıldığı ve kesin yaşı henüz bilinmiyor, fakat bilimciler, aralarından bazılarının yaşının 1500 yıldan fazla olduğunu ve Batı Sahra’da önceden bilinmeyen bir uygarlığın izlerine rastladıklarını düşünüyor. (HABER MERKEZİ)