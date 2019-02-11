İsrail, Filistin ödeneklerini kesecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ‘şehit ailelerine’ ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasanın gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, yasanın uygulanmasının gelecek hafta Güvenlik Kabinesi’nde görüşüleceğini belirtti.

Netanyahu, “Gelecek pazar Güvenlik Kabinesi’ni toplayacağım ve ödeneklerin kesilmesi için gereken kararı onaylayacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gelecek haftadan itibaren ödenekler kesilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ‘şehit ailelerine’ ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı, İsrail parlamentosunda, 2 Temmuz’da yapılan ikinci ve üçüncü oylamaların ardından kabul edilerek yasalaşmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, durumu eleştirerek, “Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız” demişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile ‘şehit edilenlerin’ ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor. (DIŞ HABERLER)