MHP'li Yalçın: Iğdır gibi yerler tekrar gözden geçirilecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz. Mesela Iğdır örneğini verebiliriz. Bu gibi yerler tekrar gözden geçirilecektir" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Kastamonu'ya geldi. Burada düzenlenen programda konuşan Yalçın şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı iki siyasi parti, ay yıldız da diyebiliriz. Birisi MHP, diğeri AK Parti. Meclis Başkanı'nın istifası ile birlikte 10 gün içerisinde yenisini seçeceğiz. Amacımız Cumhur İttifaklı ruhu ile zillet ittifakı, illet ittifakı veya şer ittifakı dediğimiz bloğun ne yapmak istediğini veya ne yapmaya çalıştığını anlatmak durumundayız."

"BAZI İLLER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Yalçın, CHP'nin HDP ve diğer siyasi partiler ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar ile hareket ediyorlar. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanımızın son görüşmelerinde ortaya çıkan bu. Mesela Iğdır örneğini verebiliriz. Bu gibi yerler tekrar gözden geçirilecektir."

MEHMET ÖZHASEKİ: TEHDİT VARSA ADAY ÇEKİLECEK

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de CNN Türk yayınında Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP ve AKP’nin ayrı ayrı seçime girdiği illerde başka bir partinin kazanma ihtimali olması durumunda bir adayın çekileceğini açıklamıştı. Özhaseki, “Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek” demişti.

Özhaseki ayrıca MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte mitinge çıkacaklarını söylemişti. (HABER MERKEZİ)

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