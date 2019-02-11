HDP adayı Ali Kenanoğlu: Halkın talepleri karşılansın diye adayız

HDP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına Yurdanur Güven ile birlikte aday gösterilen HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Kenanoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adaylığı noktasında emekçi, özgürlükleri gasbedilmiş, adalet arayışı içerisinde olan halklarımızın bu taleplerine karşılık verebilecek bir adayın olmaması Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı yönünde bir girişimde bulunmamızı ihtiyaç haline getirmiştir. Bu amaçla partimiz HDP’nin çağrısı ve önerisi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayıyım. Yerel seçimlere katılan mevcut siyasi partilerin anlattıklarının aksine halkları yönetim mekanizmasının dışında tutmadan da, diyalog üzerine kurulu bir yerel yönetim pratiğinin mümkün olacağını göstermek için yola çıkıyorum.” (HABER MERKEZİ)