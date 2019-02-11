Haiti’de yolsuzluğa isyan sürüyor: En az 4 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Haiti’de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC’nin haberine göre, başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde 4 gündür binlerce kişinin, Venezuela tarafından 2005’te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin istifasını talep ettiği protestolarda çıkan olaylarda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard/EPA/AA

ÖFKE SOKAĞA TAŞTI

Öfkeli Haitililer, protestolar sırasında yolları kapatarak lastik yaktığı ve kendilerini engellemek isteyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdiği bildirildi. Birçok şehirde, mart ayının başlarında düzenlenen karnaval öncesi bazı sokak etkinliklerinin iptal edildiği kaydedildi.

Haiti’de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard/EPA/AA

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyenlere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı Latin Amerika ülkelerine petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005’te oluşturulmuştu. (AA)

Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard/EPA/AA