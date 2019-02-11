11 Şubat 2019 17:21

Antep’te işçiler düşük zamma tepki göstererek iş bıraktı

Antep Organize Sanayi Bölgesi’nde işçiler düşük zamma tepki gösterdi ve iş bıraktı: Hükümetten de patrondan da hayır yok, işçiler birlik olmalı.

Antep’te işçiler düşük zamma tepki göstererek iş bıraktı

Antep Organize Sanayi Bölgesi

Fotoğraf: Evrensel

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    Mehmet TÜRKMEN
    Antep

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) asgari ücrete yapılan yüzde 26.5’lik zammın altında zam yapan işyerlerinde art arda iş bırakma eylemleri gerçekleşiyor. Evrensel’e konuşan işçiler, patronların eskiden ‘Devletin verdiği bu kadar’ diyerek düşük zam verdiğini, artık devletin verdiği zammın da verilmediğini söylüyor. İşçiler, “İşçiye ne hükümetten hayır var ne de patrondan. Bu işin tek yolu var, o da işçinin birlik olması” diyor.

    2019 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 26.5 zam açıklandığından bu yana, ücretlerin asgari ücretin üstünde olduğu fabrikalarda işçiler işyerlerinin yapacağı zammı bekliyordu. Gaziantep OSB’de, işçi ücretlerinin zamdan önce 1800 ila 2 bin 500 TL (AGİ hariç) arasında değiştiği tekstil ve halı dokuma fabrikalarında ocak ayının ücretlerinin ödenmeye başlandığı gün olan 7 Şubat’tan bu yana pek çok fabrikadan kısa süreli iş bırakma eylemi haberleri geliyor.

    Şireci, Gürteks, Boyar ve Flament Tekstil gibi işyerleri başta olmak üzere, son birkaç günde irili ufaklı pek çok fabrikada binlerce işçi, işyerlerinin, asgari ücrete yapılan zam oranının çok altında verdikleri zamlara tepki olarak iş bırakma eylemleri gerçekleştirdi. Asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda zam yapılması talebiyle iş bırakma eylemlerinin yaşandığı kimi fabrikalarda işçilerin taleplerine yakın düzeltmeler yapılarak anlaşma sağlanırken, Şireci, Gürteks ve Boyar gibi kimi fabrikalarda ise, yüzde 10-14 oranlarında belirlenen zamların geri çekildiği ve zam oranının yeniden düzenleneceği yönünde açıklamalardan sonra eylemler sona erdi.

    Şu ana kadar Melike Tekstil, Selçuk Tekstil, Gülsan ve Bade Halı gibi az sayıda işyerinde asgari ücrete yapılan zam oranında ya da bu orana yakın düzeylerde zam yapılırken, Sanko’da ise Teksif Sendikası ile yapılan 3 yıllık sözleşmeye göre asgari ücret zammı yansıtıldıktan sonra ücretlere ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam yapıldı.

    Antep Organize Sanayi Bölgesi'nde iş bırakan işçiler

    Fotoğraf: Evrensel

    ARTIK DEVLETİN VERDİĞİNİ DE VERMİYORLAR

    Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri işçilerin iki kez iş bıraktığı Şireci Tekstil’de, işveren 2 bin 100 TL artı asgari geçim indirimi (AGİ) açıklarken, işçiler en az 2 bin 400 TL artı AGİ talep ediyor. İş bırakma eylemleri sırasında fabrika önünde toplanan işçileri dağıtmak üzere jandarma ve polis çağıran işyeri yönetimi, zam oranını yeniden düzenleyecekleri sözü vererek işçileri eylemi sonlandırmaya ikna etmiş olsa da, işçiler, eğer talepleri karşılanmazsa tekrar iş bırakacaklarını ifade ediyor.

    İş bırakan Şireci işçilerinden biri olan Ahmet, önceki yıllarda asgari ücrete yüzde 3, yüzde 5 gibi zamlar yapılırken, işverenlerin ‘Devletin verdiği bu kadar, fazlasını veremeyiz’ diye bahane uydurduklarını, şimdi ise devletin verdiği zammı bile vermediklerini söyleyerek tepkisini dile getiriyor.

    ‘NİYE KİMSE PATRONLARA BİR ŞEY DEMİYOR’

    “Bu Başpınar Organize’de özellikle Şireci ve benzer üç beş büyük fabrika var, en büyük işçi düşmanlığını da, her türlü sahtekarlığı da onlar yapıyor. Krizi bahane edip 700 işçiyi işten attılar. İşçinin tazminatına göz diken bunlar, işçiye her türlü eziyeti haksızlığı eden bunlar, her türlü vergi kaçıran, işçinin işsizlik fonundaki parasını teşvik diye alıp yutan bunlar. Hazırdaki işçiyi kriz diye işten atıp, yerine İŞKUR’dan, maaşı işsizlik fonundan ödenen bedavaya işçi alıp çalıştıran bunlar. Hiçbir şekilde hak hukuk tanımayan bu patronlara göz yuman devletimiz, işçi hakkını aramak isteyince işçinin karşısına dikiliyor hemen, ‘Yaptığınız yasal değil’ diye. Patronların hangi yaptığı yasal? Niye patronlara kimse bir şey demiyor?”

    ‘GÖSTERİŞ İÇİN CAMİ YAPIP İŞÇİ HAKKI YİYORLAR’

    İsmini vermek istemeyen başka Şireci işçisi ise, Şireci, Gürteks, Boyar ve Meltem Tekstil gibi büyük fabrikaların isimlerini sayarak, “Bunlar şehrin her yerine koca binalar, yatırımlar yapıyor ama işçiye gelince paraları olmuyor nedense” diyerek ifade ediyor tepkisini.

    Başka bir işçi ise şunları söylüyor, “Halka şirin gözükmek için, hayırsever ve dindar gözükmek için her şeyi yapar bunlar. Devlete yalakalık olsun diye cami yaparlar, okul yaparlar ama işçinin de hakkını yerler. Yaptırdıkları camiye okula harcadıklarının yüz katını da devletten destek diye geri alırlar. Bir de Müslümanız diye geçinirler.”

    ‘BÖYLE OLMAZ, BÜTÜN ORGANİZE İŞÇİLERİ BİRLİK OLMALI’

    İş bırakma eyleminin gerçekleştiği işyerlerinden Boyar Kimya’da çalışan bir işçiyse asgari ücrete yapılan zammın zaten yetersiz olduğuna ve kriz döneminde ücretlerin yarı yarıya eridiğine dikkat çekiyor, “Gerçek enflasyon yüzde 30’un üzerinde, elektriğe, kömüre, doğal gaza, yediğimiz içtiğimiz her şeye yüzde 50’den fazla zam geldi. Devlet asgari ücrete gerçek enflasyonun altında zam yapmış zaten. Patronlar onu bile yansıtmıyor. Yani kısacası işçiye ne hükümetten hayır var ne de patrondan. Bu işin tek yolu var, o da işçinin birlik olması. Şireci iş bırakıyor bizim haberimiz yok, biz bırakıyoruz Gürteks işçisi çalışıyor. Böyle hak alamayız, bütün organizenin birlikte hareket etmesi lazım.”

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