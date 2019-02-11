İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Füze üretimine devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin zırh delici füze ve savunma teçhizatı için kimseden izin almayacağını ve bu silahları üretmeye devam edeceğini söyledi.

İslam Devrimi’nin 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’daki Azadi Meydanı’nda düzenlenen törene katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada, İran’ın füze programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, İsrail ve onların bölgedeki destekçilerinin yaptırım baskısı altında olduklarını dile getiren Ruhani, “Silahlı kuvvetlerimiz hava savunma, karadan denize, denizden denize, havadan havaya ve karadan karaya atılan zırh delici füzeleri üretmeye devam edecek ve bunun için kimseden izin almayacağız” dedi.

Eskiden silahların yüzde 5’inin ülkede üretildiğini ve yüzde 95’inin ise dışarıdan alındığını aktaran Ruhani, günümüzde ihtiyaçlarının yüzde 85’ini içeride ürettiklerini ve silahlı kuvvetlerin kendi kendine yetecek seviyeye ulaştığını ileri sürdü. (DIŞ HABERLER)