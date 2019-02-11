Merkel ile Davutoğlu, AB’den habersiz görüştü iddiası

Türkiye’nin 2016 yılında AB ile yaptığı göçmen anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile AB yetkililerinin bilgisi dışında müzakerede bulunduğu ileri sürüldü.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016’da yapılan ve insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilen göçmen anlaşmasının Brüksel’de de ciddi bir gerginliğe yol açtığı ortaya çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Angela Merkel’in kendisine danışmadan Türkiye ile özel görüşme yapmasına öfkelendiğini, yapılan anlaşmayı da ‘felaket’ olarak gördüğünü açıkladı. Tusk, BBC için hazırlanan bir belgesel için verdiği demeçte, Merkel dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte arasında, Brüksel’deki AB zirvesinden iki hafta önce bir pazar gecesi yapılan toplantıyı eleştirdi. Avrupa Konseyi Başkanı, Türkiye ile anlaşmanın ana hatlarının belirlendiği toplantı hakkında “Benim tepkim şuydu: Şaka mı bu? Bu bir felaket olurdu. Bunun doğru olduğuna inanamadım. Onlar benim en yakın ortaklarımdı” ifadelerini kullandı.

Belgeselde Merkel ve Rutte’un Davutoğlu’nun neredeyse tüm taleplerini kabul ettiği de öne sürülüyor. Belgesel için demeç veren Davutoğlu ise “Ben bunu bir kazan-kazan anlaşması olarak görüyordum” dedi. İtalya’nın Eski Başbakanı Matteo Renzi ise toplantının Tusk çağrılmaksızın düzenlenmesini ‘hata’ olarak ifade etti. (HABER MERKEZİ)