Belediye 'Suya yüzde 27 indirim yaptık' diyor ama halk hissetmemiş

Deniz KAR

Ali YILMAZ

Antep

Antep’in dört bir yanındaki billboardlara Büyükşehir Belediyesi imzasıyla "Bir yılda suya %27 indirim yaptık" yazılı afişler asıldı. Antep’in içme suyu ihtiyacının tamamına yakını Maraş’tan karşılanıyordu. Düzbağ Projesi ile kentin su sorununun önümüzdeki 30 yıl için çözüldüğünü iddia eden Belediye, yerel seçimler öncesi billboardları "%27 indirim yaptık" sloganıyla doldurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Melih Meriç, "Düzbağ Projesi’nin hayata geçirilmesi nedeniyle suda indirim olduğunu söylüyorlar. Ancak henüz Düzbağ Projesi faaliyete geçmedi, bize gelen şikayetlerden görüyoruz ki, su faturalarında sözü edilen indirime rastlamak mümkün değil" demiş ve indirimin sadece afişlerde kaldığını vurgulamıştı. Şehir merkezinde bulunan bir billboardın önünde, indirim sloganı hakkında yurttaşlardan görüş aldık.

'İNDİRİM YAPTIKLARINI SANIYORLAR'

Koşturmaca arasında kısa cevaplar veren halk, indirimin faturalarına yansımadığını, şebeke suyu fiyatının geçen yıla göre oldukça arttığını söylüyor.

270 TL ödeme yaptığını belirtenden, geçen yıla göre su fiyatının iki kat arttığını dile getirene, yurttaşın tamamı pahalılıktan şikayetçi. Birkaç kişi indirimin yarar sağlayabileceğini söylese de büyük kısmı değişim olmayacağını düşünüyor.

Alışverişe çıktığında sebze, meyve alamadığını söyleyen bir kadın, "Su faturam daha önce 55 lira geliyordu, üç aydır 85 lira ödüyorum. İndirim yaptıklarını sanıyorlar" diyor.

Başka bir yurttaş, emekli olduğunu ve maaşı yetmediği için omzundaki güğüm ile menengiç kahvesi sattığını söyleyerek "Verdikleri maaşta bir şey yok ama faturalar hep yüksek yüksek geliyor" diye ekliyor. Geçen sene daha az fatura ödediğini söyleyen başka bir yurttaş ise "Düzbağ projesi dediler, indirim falan yaptık dediler, yok" ifadelerini kullanıyor.

Seçimler yaklaştığı için bu afişlerin asıldığını düşünen bir başka yurttaş da "Sen bir şey yaptıysan böyle afişle olmaz. Yapacaksın, insanlar bunu kullanacak, öyle görecek, afişle olmaz. Yaptıkları seçim yatırımı" diyor.