Narlıdere’de gazetemizle dayanışma kahvaltısı

Gazetemizin okurları, İzmir Narlıdere’de Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenledi. Narbel Kafe’de düzenlenen kahvaltıya, Alevi Bektaşi Derneği yöneticileri, İslimliler Derneği yöneticileri, Çatalkaya Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Çatalkaya Mahalle Muhtarı, Narlıdere Eğit-Der yöneticileri ile HDP ve EMEP İlçe örgütü başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesi olmak üzere yola çıkan Evrensel’in bugün baskılar karşısında yılmadan halkın haber alma hakkını yerine getirmeye çalışan birkaç basın organından birisi olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Emine Uyar, Evrensel’in önümüzdeki yerel seçimlerde de, Narlıdere Demokrasi Platformu gibi kentin ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurulan birlikteliklerin sesi, seçilen yönetimlerin icraatlarının takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)