Zehirlenmeyle ilgili BES'ten açıklama: Bir günah keçisi aranıyor

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Balıkesir Adliyesindeki zehirlenmeyle ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada 11 Ekim 2018 tarihinde İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 29 kişi hastaneye kaldırıldığı, Taşeron İşçi Salih Ataoğlu’nun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

4 AY GEÇMEDEN YENİ ZEHİRLENME

Olay sonrası yangın tüplerinin bakımını üstlenen taşeron firma sahibinin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada “Bu olayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken benzer bir olayın yine başka bir adliyede yaşanması akıllara kamu kurumlarındaki iş güvenliğinin yeterli olup olmadığı sorusunu getirdi. Her iki olay sonrası İzmir ve Balıkesir Makine Mühendisleri Odaları, karbondioksit gazıyla çalışan yangın söndürme sistemlerinin insan bulunmayan ortamlarda kullanılması gerektiği, eğitimsizlik ve denetimsizliğin hayati risk taşıdığı konusunda uyarılarda bulundular” dendi. Açıklamada Balıkesir’de yaşanan zehirlenmenin ardından BES’in Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşme yaptığı hatırlatıldı.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Kaçağın meydana geldiği bodrum katta yalnızca arşivlerin bulunmadığı, 3. İcra Müdürlüğü kalemi ile zaman zaman duruşmaların da yapıldığı konferans salonu ve adliyede çalışan hükümlülerin yemek yediği bölümlerin de aynı koridorda yer aldığı ifade edilen açıklamada, Balıkesir Adliyesinde gazlı söndürme sisteminin İzmir’deki olayın hemen sonrasında kasım ayında faaliyete geçirildiği ve personelin bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilmediği gibi eğitim de verilmediğine dikkat çekildi.Yangın söndürme sisteminin yasal mevzuata uygun olup olmadığı, yargı çalışanları, hakim ve savcılar, avukatlar, cezaevi personeli ve hükümlüler, davalar nedeniyle giriş çıkış yapan yurttaşlar düşünüldüğünde her gün yüzlerce insanın bulunduğu bir kamu kurumu olan adliyelerde karbondioksit gazıyla çalışan yangın söndürme sisteminin neden kullanıldığıKurumda gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı gibi soruların idare tarafından cevaplanması gerektiği belirtilen açıklamada, idarenin “Sigara içtiniz, alarma çarptınız” gibi iddialarla olayın sorumluluğunu personele yüklenmeye çalıştığı bildirildi. (Balıkesir/EVRENSEL)

Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi