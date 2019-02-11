Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Kural, seyir halindeyken motosikletine hafriyat kamyonu çarptı. Mustafa Kural hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü M.S., gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Kaza, Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Konak'tan Bornova yönüne giden Mustafa Kural yönetimindeki motosiklete, aynı yöndeki M.S.'nin kullandığı hafriyat kamyonu çarptı.

Motosikletten yola savrulan Kural, kamyonun tekerleklerinin altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mustafa Kural'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü M.S., polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR YILDA 253 KİŞİ HAFRİYAT KAMYONU VE BETON MİKSERİ ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ailesi, hafriyat kamyonlarına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, 2018’de Türkiye’de 253 kişi, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda hayatını kaybetti. 2017’de 141 kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi