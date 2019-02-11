VAR koordinatörlüğüne Barış Şimşek getirildi

Hakem hatalarının önüne geçemediği için eleştirilen Video Asistan Hakemliği (VAR) sisteminde koordinatörlük görevine Barış Şimşek getirildi.

2006 yılından itibaren Süper Lig kadrosuna giren ve 426 maça çıkan Şimşek, bu sezon sakatlığı nedeniyle müsabaka yönetememiş, ancak VAR hakemliği yapmıştı.

Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 43 yaşındaki Barış Şimşek, bu sezon ligde ve kupada 34 kez VAR, 7 kez de AVAR olarak atanmıştı. Şimşek, yeni görevi öncesi son kez 21. haftada oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuştu. Sık sık VAR görevleri alması sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barış Şimşek için "VAR profesörü" ifadesini kullanmıştı.

MURAT ILGAZ VAR SORUMLULUĞUNDAN AYRILDI

Video Asistan Hakemliği uygulamasına karşın, hakem hatalarının sürmesi ve kulüplerin büyük bölümünün tepki göstermesi üzerine yaklaşık 2 yıldır VAR'dan sorumlu MHK üyesi görevini üstlenen Murat Ilgaz, bu sorumluluğundan ayrılmıştı.

Demirören Haber Ajansının haberine göre Ilgaz'ın yerine getirilen Şimşek'in yakınlarına, "Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa, bunu birlikte sağlayacağız" dediği belirtildi.

Şimşek'in dün Riva tesislerinde iş başı yapan ve ekibiyle uzun bir toplantı yaptığı aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ OLDUKÇA İYİ

Barış Şimşek son 6 yıldır FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyordu. VAR koordinatörü Şimşek 2013-15 yılları arasında FIFA Kokartı taşımış ve UEFA organizasyonlarında görev yapmıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme yüksek lisans bölümü mezunu olan Şimşek, "Futbolda Antrenörlerin ve Futbolcuların Motivasyon Süreçlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama" konulu tezini tamamlamıştı. (İstanbul/DHA)