İş bıraktıkları için işten atılan nakış işçileri için eylem yapıldı

İstanbul Bahçelievler’de düşük zam dayatmasına ve 12 saat çalışmaya karşı iş bıraktıkları için işten atılan Özgül Nakış işçiler için işyeri önünde eylem yapıldı. DERİTEKS’in çağrısıyla yapılan eylemde işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ve işe geri alınması istendi.

Eyleme Belediye-İş 2 No’lu Şube, Liman-İş, Gıda-İş, Cam Keramik-İş, İnşaat-İş ve TÜMTİS sendikaları ile Emek Partisi ile ‘Taşeron düzenlemesi’ kapsamında Zeytinburnu Belediyesi’nde işinden çıkarılan ve direnişte olan Kenan Güngördü de katıldı.

YASA İHLAL EDİLDİ

Açıklamada konuşan DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Bölge Temsilcisi Veysel Arslan, “12 saat çalışan ve ücretlerine zam isteyen nakış işçileri, işverenin asgari ücrete yapılan zammın yarısını teklif etmesi üzerine, düşük zam dayatmasına ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesine karşı iş bırakarak tepkilerini göstermiş, insana yaraşır iş ve insanca yaşayacak ücret talep etmişlerdir. 25’e yakın çalışan bulunan Özgül Nakış’ta 12 makineci 2 vardiya sorumlusu arkadaşımız iş bırakmış, günlük 12 saat çalışmış, günün 8 saatlik çalışma süresi sonrası fazla mesai olarak hesaplanması gerekirken maaş karşılığında çalıştırılmış, geceleri 7 buçuk saat olması gereken çalışma yasası ihlal edilmiştir. Yaşanan bu ihlaller yetmezmiş gibi haklarını arayan işçi kardeşlerimize kapı gösterilmiştir” diye konuştu.

Patronun işçilerin sendika üyeliğinin ardından sendikanın görüşme talebini de geri çevirdiğini aktaran Arslan şöyle devam etti:

“Üstüne üstlük yıllardır emek veren değer üreten işçisine sırf zam ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi konusunda talepte bulundu diye bu örgütlenmeyi yapan işçi kardeşlerimizi elebaşı ilan ederek ‘Nakış sektöründe artık size ekmek yedirmeyeceğim, sektörde her yeri arayacağım, sizi işe aldırmayacağım, görecekler’ diye tehdit etmiştir.”

"BİREYSEL DEĞİL, ÖRGÜTLÜ MÜCADELE"

Arslan, Nakış işçilerine şöyle seslendi: “Tüm deri ve tekstil işçilerinin ve özelde nakış işçilerinin yıllardır tekrar eden sorunlarının ekonomik taleplerinin, iş yerinde yaşanan birçok problemin bireysel çırpınışlarla değil sendikalı, örgütlü mücadele ile çözüleceği görülmelidir. Tüm nakış işçileri sendikaları DERİTEKS’te örgütlenmeli daha fazla sömürüye maruz kalmadan sendikası ile birleşmelidir. Unutulmamalıdır ki işçilerin hak arama mücadelesinde en önemli yöntem örgütlü ve birlikte hareket etmektir. İşçilerin birlikte hareket etmekten başka gücü yoktur.” (İstanbul/EVRENSEL)