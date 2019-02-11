Şişli'de 4 bina boşaltıldı

Şişli'de 7 katlı 4 binanın çevresi demir bariyerler konularak kapatılıyor. Bina sakinlerinin güçlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra yeniden evlerine döneceği belirtildi.

Şişli Merkez Mahallesi'nde dairelerinde çatlak olduğu belirtilen bina sakinlerinin başvurusu üzerine belediyesi tarafından tehlike arz ettiği için 7 katlı 4 bina mühürlendi. Boşaltılan binaların çevresinde belediye ekipleri, önlem alırken binada oturanlar evde kalan eşyaları tahliye ediyor. Belediye ekipleri boşaltılan binaların çevresine demir bariyerler yerleştirmeye başladı. Bina sakinleri geçici olarak otele yerleştirilirken binanın güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daire sahiplerinin yeniden evlerine döneceği belirtildi. (İstanbul/DHA)