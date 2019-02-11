CHP’lilerin "temiz siyaset" yürüyüşü sürüyor

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını belirlerken, tartışmalar da sürüyor. Maltepe’de Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP üyelerinin 8 Şubat’ta Maltepe’den Anıtkabir’e, “Temiz siyaset temiz toplum” sloganıyla başlattıkları yürüyüş sürüyor.

Maltepe’deki yürüyüşte yer alan Eski CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, devam eden yürüyüşle ilgili görüş belirtti. Kocaeli Yarımca’ya vardıkları bilgisini veren Otlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Çürümüş düzen siyaseti değişmek zorundadır. CHP demokrasiyi bu topraklara getiren parti AKP gibi yönetilemez. Derdimiz kimin belediye başkanı olduğu değil, partimizin topluma güven verecek adaylar koymasıdır. İnsanlar siyaset kurumuna olan güvenini kaybetmiş durumda. Biz Gezi’de sokaklara çıkarak, diktatöre karşı durduk. Bugünse kendi yöneticilerimize 'Yanlış yapıyorsunuz' diyoruz.” dedi.

CHP yönetimine de çağrıda bulunan Otlu, “Yanlıştan dönmek erdemdir” dedi. Otlu, yürüyüşün Anıtkabir’e kadar süreceği bilgisini verdi. (İstanbulEVRENSEL)