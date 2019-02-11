Ankara şehir hastanesi açılınca işsiz kaldılar

Geçtiğimiz yıl KHK ile kadro düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 100’e yakın personel şimdi de şehir hastanelerine geçiş sürecinde hastanenin kapatılmasıyla birlikte işsiz kaldı.

Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesinin açılması nedeniyle ilk kapatılan hastane olan Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesinde çalışan 100’e yakın personelin işine son verildi. Şehir hastanesine geçiş nedeniyle işten çıkarılanlar ise geçtiğimiz yıl KHK düzenlemesi ile kadroya geçişte kapsam dışı bırakılan sağlık emekçileri oldu. Kapatılan hastane önünde bir araya gelen çalışanlar işten çıkarılmalarına tepki göstererek, şehir hastanesinde eleman açığı olmasına rağmen işsiz bırakıldıklarını vurguladı.

Çalışanlar adına açıklamayı yapan Aslı Serdaroğlu kendilerinin 13 yıldır asıl işi yapmalarına rağmen geçtiğimiz yıl kadroya geçişte kapsam dışı bırakıldıklarını hatırlatarak, şehir hastanelerine geçişle birlikte şimdi de işsiz bırakıldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Serdaroğlu, “Numune ve Yüksek İhtisas Hastaneleri’nde kapsam dışı kalan hizmet alımı personelleri şehir hastaneleri projesinde değerlendirilirken Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sadece bizler mağdur edildik ve işsiz bırakıldık. Bu sefer sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)