Çocuklara istismarda bulunan tarikat liderine bir dava daha açıldı

Konya'da, kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunan Süleyman Işık hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Tutuklu yargılanan Şık, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu için 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Süleyman Işık hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın mağduru H.B., Işık'tan kendisini istismara zorladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

DHA'nın aktardığına göre davayla ilgili ilk duruşma görüldü. Şikayetçi H.B., tutuklu sanık Süleyman Işık ve tarafların avukatları katıldığı duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da, kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Süleyman Işık, 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Işık, bilgisayarındaki videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası alırken, aynı davada 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak hakkında da 5 yıl hapis cezası verildi. Işık, "Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum'' diye kendisini savunmuştu. (HABER MERKEZİ)