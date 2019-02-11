Diyanet İşleri Başkanlığı "âlâ" yazan rakı serisinin iptalini istedi 

Diyanet İşleri Başkanlığı, alkollü içecek şirketi Mey’e dava açarak içinde ‘âlâ’ geçen ‘Yeni Rakı’ serisinin iptal edilmesini istedi. Diyanet'in dava dilekçesinde, “Dinen haram kılınan bir nesne için Allah’ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılmasının doğru olmadığı” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvuran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dava dilekçesinde, şikayetler üzerine ‘Âlâ ‘isminin dini bir değer ve sembol içerip içermediği hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş istendiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre dilekçede, Kurul'un cevabının "Her ne kadar iyi, pekiyi, anlamında kullanılmış olsa da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında biri olan 'Âlâ'yı çağrıştırması Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak geçmesi, gelenekte dini çağrışımı bulunması ve Allah Teala'nın haram kıldığı bir nesneyi övme, yüceltme anlamı taşıması yönleriyle bahis konusu ismin bir içki türüne ad/marka olarak kullanılmasının dinen uygun olmadığı değerlendirilmektedir" denildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dilekçesinde “Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dinen haram kılınan bir nesne için Allah'ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılması doğru değildir. Âlâ markasının hükümsüzlüğüne karar verilsin" denildi. (HABER MERKEZİ)

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