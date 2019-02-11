Antalya'daki hortum ve fırtınanın zararı 100 milyon lirayı aştı

Antalya'da 24- 26 Ocak tarihlerindeki hortum ve fırtına nedeniyle etkilenen 14 ilçedeki zarar tespit sonuçları, muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Tahminlere göre, toplam 30 bin dönüm tarım arazisinde 100 milyon liranın üzerinde zarar bulunduğu belirtildi. Askıdaki rakamlara çiftçilerin itirazları bu hafta sona erecek.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum ve devamında Kemer, Demre, Kaş, Korkuteli, Serik, Döşemealtı, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya ve Elmalı ilçelerinde yaşanan fırtınanın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları yapıldı.

Fotoğraf: DHA

14 ilçedeki toplam 30 bin dönüm tarım arazisinde 100 milyon liranın üzerinde zarar oluştuğu belirtilirken, teknik ekipler tarafından hazırlanan zarar tespit raporları ilçelerin ilgili mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.

7 Şubat tarihi itibarıyla askıya çıkarılan zarar tespit raporlarına, bu hafta sonuna kadar çiftçiler itirazlarını yapabilecek.

Çiftçi itirazlarının alınmasının ardından hem zarar gören alan hem zarar miktarı netleştirilecek. Kesin tespitlerin ardından tarım sigortası bulunmayan, yani TARSİM kapsamı dışında kalan çiftçilere de zararları ödenecek.

Teknik ekiplerin zarar tespit çalışmalarında, 30 bin dönümlük alanın yaklaşık 15 bin dönümünün sera, 15 bin dönümünün de tarla alanı olduğu belirlendi. Sera veya tarlada yüzde 5 de olsa yüzde 100 de olsa tüm zararlar kapsama alındı. TARSİM kapsamındaki 1350 çiftçiye ise yaklaşık 35 milyon lira zarar tazminatlarının ödemesi geçen hafta yapıldı. (Antalya/DHA)

Fotoğraf: DHA

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