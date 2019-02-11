11 Şubat 2019 12:08

Rusya Savunma Bakanı Soçi zirvesi öncesi Ankara'ya geliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek.

Rusya Savunma Bakanı Soçi zirvesi öncesi Ankara'ya geliyor

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında 14 Şubat’ta gerçekleşecek Soçi zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Ankara’ya gelecek.

    Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşeçek zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. 

    Zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak. 

    Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de Soçi mutabakatı imzalanmış ve İdlib’te “güvenli bölgeler” oluşturulması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içerisinde kente hakim olan Heyet Tahrir el Şam’ın, gerilimi azaltma bölgelerinin tamamında kontrolü ele geçirmesi Rusya’yı endişelendirdi. 

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son haftalık basın toplantısında "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz" demişti.

    Yine Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov da, Türkiye'nin İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etmişti.

    Ağırlığını İdlib’deki durumun oluşturacağı bu zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, ardından Akar ile görüşecek.

    Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. (MA)

    Suriye’deki Kürt ve İran cephesinde olası gelişmeler

    Suriye’deki Kürt ve İran cephesinde olası gelişmeler

    Suriye’de Mutabakatlar: Adana, Washington, Moskova...

    Suriye’de Mutabakatlar: Adana, Washington, Moskova...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi
    SONRAKİ HABER

    Antalya'daki hortum ve fırtınanın zararı 100 milyon lirayı aştı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Fabrika Yangınları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de takaslar sonrası son durum

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir–Mimarlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    HDP'li vekiller Leyla Güven için toplandı, polis yürüyüşü engelledi
    HDP'li vekiller Leyla Güven için toplandı, polis yürüyüşü engelledi

    HDP milletvekilleri, 96 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek yürüyüşü yapmak istedi ancak eylem polis tarafından engellendi.

    Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi
    Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi

    Karaburun halkı, RES kurulması için verilen üretim lisanslarına tepkili: Nerede barınacağız, ne yapacağız? Hayvanları nerede doyuracağız?

    ÇEVBİR'den Yapı Kredi Yayınlarına açık mektup
    ÇEVBİR'den Yapı Kredi Yayınlarına açık mektup

    Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR), Yapı Kredi Yayınlarına gönderdikleri ancak yanıtsız bırakılan mektubu kamuoyuyla paylaştı.

    Gürsel Tekin, CHP'nin aday belirleme kriterlerini eleştirdi
    Gürsel Tekin, CHP'nin aday belirleme kriterlerini eleştirdi

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin partisinin aday belirleme sürecinde liyakatın bir kenara bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

    İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı seçildi
    İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı seçildi

    4 yıllık görev süresi dolan İsmail Rüştü Cirit, yeniden Yargıtay başkanlığına seçildi.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü

    Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 21 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    KPSS Türkiye birincisini mülakatla elediler
    KPSS Türkiye birincisini mülakatla elediler

    KPSS’de fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir, mülakat sınavında 54,00 puan verilerek başarısız kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: SDG, Baghuz'da ilerliyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: SDG, Baghuz'da ilerliyor

    Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye dönük operasyonu başlattı. Şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
    BAFTA 2019’da en iyi film ödülü Roma’ya gitti
    BAFTA 2019’da en iyi film ödülü Roma’ya gitti
    GÜNCELLENDİ
    61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, en iyi albüm Kacey Musgraves'in
    61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, en iyi albüm Kacey Musgraves'in
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçti
    Galatasaray Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçti
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?
    İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?

    İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktada kurulan tanzim satış noktalarında ürünler bugünden itibaren satılacak.

    ABD tehdidi altındaki Venezuela'da 5 günlük askeri tatbikat
    ABD tehdidi altındaki Venezuela'da 5 günlük askeri tatbikat

    ABD'nin askeri müdahale tehdidi altındaki Venezuela, 5 günlük askeri tatbikat başlattı, Nicolas Maduro tatbikatta Trump'a seslendi.

    İş arayan işçiler: Krizin de işsizliğin de sorumlusu hükümet
    İş arayan işçiler: Krizin de işsizliğin de sorumlusu hükümet

    Yıllarca çalıştıkları fabrikalardan atılan işçiler, geçim derdi yaşarken yaş tercihi nedeniyle işe alınmamaktan şikayetçi.

    Pazardan pazara tezgah taşıyan çocuklar
    Pazardan pazara tezgah taşıyan çocuklar

    Diyarbakır'da pazar tezgahları kapandıktan sonra pazar yerleri arasında mekik dokuyan 'çocuklar'la konuştuk.

    KAMBETON’dan atılan işçiler: Geleceğe bakınca gördüğümüz şey işsizlik
    KAMBETON’dan atılan işçiler: Geleceğe bakınca gördüğümüz şey işsizlik

    Adana KAMBETON'da işten atılan 300 işçi, ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

    İzmir’in Çernobil’i: Gaziemir!
    İzmir’in Çernobil’i: Gaziemir!

    Gaziemir’de eski bir akü fabrikasının bahçesinde gömülü olduğu tespit edilen nükleer atıklar 12 yıldır tehlike saçıyor.

    İZELMAN işçileri: Resmi değil, pazar enflasyonu oranında zam istiyoruz
    İZELMAN işçileri: Resmi değil, pazar enflasyonu oranında zam istiyoruz

    TİS sürecinde olan İZELMAN işçileri, resmi enflasyon oranında değil çarşıda, pazarda karşılaştıkları enflasyon oranında zam istiyor.

    Ayrı yaşadığı eşinden tehdit alan Sevkan Ordu: Ölmek istemiyorum
    Ayrı yaşadığı eşinden tehdit alan Sevkan Ordu: Ölmek istemiyorum

    Boşanmak istediği eşinden 15 yıl şiddet gören Sevkan Ordu'nun eşi günler sonra serbest kalacak. Sevkan: Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum.

    Suriye’deki Kürt ve İran cephesinde olası gelişmeler
    Suriye’deki Kürt ve İran cephesinde olası gelişmeler

    'Moskova ve Washington arasında Suriye’de gelecekteki yönelimleri zeminde ve diplomaside belirlemek için büyük bir savaş yaşanıyor.'

    Eskişehir’de “Demokrasi, Kriz ve Seçimler” paneli düzenlendi
    Eskişehir’de “Demokrasi, Kriz ve Seçimler” paneli düzenlendi

    DİSK, KESK ve TTB Eskişehir’de “Demokrasi, Kriz ve Seçimler” başlıklı panel düzenledi.

    ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet tekrar kapanabilir
    ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet tekrar kapanabilir

    ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri Meksika sınırına örülecek duvar nedeniyle yeniden tıkandı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: AKM, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak
    Erdoğan: AKM, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak

    Erdoğan, "Temelini atacağımız bina son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran
    EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran

    Emek Partisinin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı Reyhan Başaran, adaylığını eylem alanında açıkladı.

    Güzeltepe pazarında ekonomiyi sorduk: Çocuklarımıza iş istiyoruz
    Güzeltepe pazarında ekonomiyi sorduk: Çocuklarımıza iş istiyoruz

    İstanbul Eyüp'e bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde alışveriş için pazara çıkan kadınlarla ekonomiyi konuştuk.

    Kürt Tiyatro Günleri’ne ‘kamu güvenliği’ yasağı
    Kürt Tiyatro Günleri’ne ‘kamu güvenliği’ yasağı

    Adana’da düzenlenmek istenen Kürt Tiyatro Günleri, Adana Valiliği tarafından ‘kamu güvenliğini tehdit ettiği’ gerekçesiyle yasaklandı.

    Pervin Buldan: Kentleri kadınlarla yöneteceğiz
    Pervin Buldan: Kentleri kadınlarla yöneteceğiz

    HDP Kadın Meclisi’nin kadın adayların tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kentleri kadınlarla yöneteceğiz” dedi.