Rusya Savunma Bakanı Soçi zirvesi öncesi Ankara'ya geliyor

Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında 14 Şubat’ta gerçekleşecek Soçi zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Ankara’ya gelecek.

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşeçek zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak.

Zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de Soçi mutabakatı imzalanmış ve İdlib’te “güvenli bölgeler” oluşturulması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içerisinde kente hakim olan Heyet Tahrir el Şam’ın, gerilimi azaltma bölgelerinin tamamında kontrolü ele geçirmesi Rusya’yı endişelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son haftalık basın toplantısında "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz" demişti.

Yine Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov da, Türkiye'nin İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etmişti.

Ağırlığını İdlib’deki durumun oluşturacağı bu zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, ardından Akar ile görüşecek.

Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. (MA)

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