11 Şubat 2019 11:46
Hindistan’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Hindistan’da içine metanol katılmış sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin sayısının 100'e yaklaştığı belirtildi.
Fotoğraf: DHA
Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinde metanol içeren sahte içki tüketiminden dolayı son bir haftada 100’e yakın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş polisinin sahte içki ürettiği ve sattığı gerekçesiyle 175 kişiyi gözaltına aldığı, sahte içki ürettiği düşünülen yerlere baskınları arttırdığı ve 297 ayrı davanın açıldığı belirtildi. (DHA)