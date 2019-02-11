HDP'li vekiller Leyla Güven için toplandı, polis yürüyüşü engelledi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

HDP milletvekilleri, 96 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'e destek amacıyla Taksim Meydanı’ndan Galatasaray’a yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak İstiklal Caddesi girişini kapatan polisler yürüyüşe izin vermedi. Milletvekilleri bunun üzerine oturma eylemi yaptı.

Milletvekilleri, “Tecrit kalksın Leyla yaşasın” yazılı önlükler giyerek toplanırken yürüyüşün önlenmesi için İstiklal Caddesi girişi polis tarafından kapatıldı.

HDP'lilerin toplandığı otelin girişine kadar gelen polisler, milletvekillerini kuşatarak yürümelerini engelledi. Yürüyüşün gerçekleşmesi için yapılan tartışmada polis amiri, HDP Milletvekili Mithat Sancar’a “18 Ağustos 2018’den bu yana Taksim Meydanı'ndaki eylemlere izin vermiyoruz. Eğer size izin verirsem o 8 ayın hesabını veremem. Yasalara göre yürüyüşünüz yasak. Amacınız farkındalık yaratmaksa burada açıklama yapın.“ dedi. Mithat Sancar da Anayasayı hatırlatarak yürüyüşün yasak olmadığını ve yaptıkları eylemin yasal olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

"CUMHURBAŞKANI OLUNCA YASAK YERİNE GETİRİLMİYOR MU?"

HDP’liler caddede yürümenin yasak olduğu yönünde polis amirinden aldıkları yanıtlara karşı, dün Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan’ın İstiklal Caddesi’nde yürüyüp, yurttaşlara simit dağıttığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı olunca yasak yerine getirilmiyor mu?” diye sordu.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

İstiklal Caddesi’nde yürüyüşlerine izin verilmeyen HDP'liler, caddenin ters istikametinde AKM yönüne doğru yürümeye başladı. Ancak yine önleri polis tarafından kesildi. Polis anonsunda yürüyüşün kanunsuz olduğu belirtilerek, HDP’lilerden dağılmaları istendi.

SOYLU'YA: İNSAN OLAN YASALARA UYAR

Görüşmelere rağmen yürüyüşleri engellenen vekiller Taksim Hill önünde açıklama yaptı. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ülkenin tecrit altında olduğunun mevcut resimden görüldüğünü söyledi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da, “Yürütürsem adam değilim” diye açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu’ya seslendi: “Adam olmak insan olmak değildir. İnsan olan yasalara uyar” dedi.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

Yürüyüşleri engellenen Eş Genel Başkanlarımız ve Milletvekillerimiz, tecride karşı Taksim’de - CANLI https://t.co/0Om91wXI2s — HDP (@HDPgenelmerkezi) 11 Şubat 2019

MUSA PİROĞLU'YA "ÜZERİNDE YELEK VAR" YASAĞI

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

HDP milletvekilleri bunun ardından oturma eylemine geçti. Oturma eylemi sona ererken vekiller otelin içinde toplantıya geçti. Milletvekilleri tek tek Galatasaray’a yürüyeceklerini söyledi. Ancak Musa Piroğlu'nun yürüyüşü üzerinde yelek olduğu gerekçesiyle engellendi.

Milletvekilleri daha sonra otelden tek tek çıkarken polis telsizlerinden “takip edin” anonsları duyuldu.

SÜLEYMAN SOYLU, "YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR" DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dünkü açıklamasında “Şimdi ‘Apo’ içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir” demişti.

LEYLA GÜVEN'İN AÇLIK GREVİ 96. GÜNÜNDE

DTK Eş Başkanı Leyla Güven, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle başladığı açlık grevini 96 gündür sürdürüyor. Açlık grevine cezaevinde başlayan Güven, tahliye edildikten sonra eylemine evde devam ediyor.