Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Roma evinde PSG dışarıda güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Roma-Porto, Manchester United-Paris Saint Germain (PSG) maçlarıyla başladı. Roma, sahasında Porto'yu 2-1 yenerken PSG deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

MANCHESTER UNITED-PSG 0-2

PSG, Old Trafford'da Neymar ve Edinson Cavani'den yoksun çıktığı maçta 53'te Presnel Kimpembe'nin golüyle öne geçti. Kylian Mbappe, 60'ta attığı golle sonucu belirledi. Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, 89'da kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Manchester United, Ole Gunnar Solsjkaer teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana çıktığı 12. maçında ilk yenilgisini aldı.

ROMA-PORTO 2-1

İtalyan ekibi Roma, Portekiz şampiyonu Porto'yu sahası Olimpico'da ağırladı. 70 ve 76'da Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 2-0 öne geçen Roma, 79'da Adrian'ın golüne engel olamadı. Porto böylece umutlarını rövanş maçına taşıdı.

GÜNÜN PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Türkiye saati ile 23.00'te Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya) maçları oynanacak.

Son 16 turunda haftaya oynanacak maçlarsa şöyle:

19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

SON 8, MART AYINDA BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

(SPOR SERVİSİ)