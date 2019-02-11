Ukrayna'da polis karakoluna saldırı: 10 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de radikal milliyetçi olduğu belirtilen kişiler polis karakoluna saldırdı. Çıkan çatışmada 10 kişi yaralanırken, 24 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da 31 Martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun hafta sonu Kiev'de düzenlenen mitinginde yaklaşık 30 kişi gözaltına aldı. Karakola götürülen kişiler yapılan aramaların ardından serbest bırakılırken, o sırada onlarca kişi karakola baskın düzenledi. Polisin el koyduğu bıçaklarla diğer eşyaları geri almak istediği açıklanan kişiler binanın içine girerken, polisler eylem yapanlara saldırdı. Çıkan arbedede 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Kiev Emniyet Müdürü Andriy Krişçenko yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ele geçirilen eşyaları geri almak istediler. Çok sayıda silahın bulunduğu polis karakoluna saldırdılar. Beş yıl önce yaşanan benzer olayları hatırlıyoruz. Bu nedenle özel harekatçılara gerekli önlemleri almaları talimatı verdim" dedi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaylar sırasında yere yatırılan bir kişiye karşı polisin aşırı güç kullanması tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, yerde yatan kişiye vurmaya devam eden polisin kimliğinin tespit edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖLEN AKTİVİST İÇİN EYLEM YAPIYORLARDI

Timoşenko'un mitingi öncesi gözaltına alınan kişiler, Ukrayna’da yolsuzluklarla mücadele eden ünlü aktivist Yekaterina Gandzyuk’un öldürüldüğü cinayetin üzerine gidilmediği için eylem yapmaya hazırlanıyorlardı. 33 yaşındaki Gandzyuk, yüzüne asit dökülerek saldırıya uğradıktan üç ay sonra, geçen kasım ayında Kiev'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da karakol baskınıyla bir kez daha gündeme gelen ‘C14’ adlı radikal milliyetçiler, son dönemde benzer eylemler yapıyor. Kiev’de alkol satışı yapan bazı kafelere "halkı rahatsız ettikleri" gerekçesiyle saldıran kişiler, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatların otomobillerine de zarar vermişti. (HABER MERKEZİ)