BAFTA 2019’da en iyi film ödülü Roma’ya gitti

İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA), ödüllerinin dağıtıldığı gecede en iyi film ödülünü kazanan Netflix yapımı Roma oldu.

Meksikalı Yönetmen Alfonso Cuaron’un çocukluğundan esinlenerek hayata geçirdiği siyah beyaz Roma filmi bu ay sonundaki Oscar ödül töreninde de favoriler arasında gösteriliyor.

Cuaron aynı zamanda en iyi yönetmen ödülünü de aldı. Roma, en iyi sinematografi ve İngilizce olmayan en iyi film kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi, 12 adaylığın yedisinde ödül kazanarak geceye damga vuran yapımlardan oldu. Sarayın Gözdesi, en iyi kadın oyuncu kategorisinde Olivia Colman, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Rachel Weisz’ın yanı sıra en iyi yapım tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj ile en iyi orijinal senaryo ödüllerini kazandı.

Bohemian Rhapsody filminde rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Filmin yönetmeni Bryan Singer'in en iyi yönetmen kategorisindeki adaylığı, cinsel istismar iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.

Yeşil Rehber filmiyle Mahershala Ali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanırken Spike Lee'nin BlacKkKlansman filmi en iyi uyarlama senaryo ödülünü aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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