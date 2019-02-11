Kurtarma gemisine Alan Kurdi'nin adı verildi

Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, Eylül 2015’te Bodrum açıklarında boğularak yaşamını yitiren Suriyeli çocuk Alan Kurdi’nin adı verildi.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Alman yardım kuruluşu olan Sea-Eye, Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerini sürdüren "Professor Albrecht Penck" adlı geminin ismini değiştirerek Bodrum'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan Kurdinin adını verdi. Yeni ismi ile hayat kurtarmaya devam edecek gemi için İspanya’nın Balear Takımadaları'na ait Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca’da bir limanda tören düzenlendi. Törene Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, halası Tima Kurdi, politikacılar, dernek görevlileri, gönüllüler ve bölgede yaşayanlar katıldı.

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“OĞLUMUN O HALİ UNUTULAMAZ”

Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi ve halası Tima Kurdi | Fotoğraf: DHA

Törene katılan baba Abdullah Kurdi, “Bugün benim için çok zor bir gün zira birçok anıyı yeniden yaşıyorum. Alman kurtarma gemisinin oğlumun adını taşıyacağı için mutluyum. Oğlumun sahildeki o hali unutulamaz. Karım ve oğullarımın kaybına duyduğumuz üzüntü, bunun gibi oğulları ve kızları trajik biçimde kaybedilen binlerce aile tarafından paylaşıyor.

“BU İSİM BİZE YAPTIĞIMIZ İŞİ HATIRLATACAK”

Törende konuşan Sea-Eye Sözcüsü Carlotta Weibl, “Alan Kurdi ismi, bize yaptığımız işi hatırlatacak. Bu gemiler, kaptanlar, STK'lar ve yanlış yönlendirilmiş politikacılarla yapılan çatışmalarla ilgili değil. Bu Alan, Galip, Rihan gibi her gün Akdeniz’de boğulan gerçek insanlarla ilgili. Ve bu sevdiklerinin hissetmesi gereken sonsuz acı ve keder ile ilgili” dedi.

NE OLMUŞTU?

2 Eylül 2015'te Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin cesedi Bodrum sahilinde bulunmuştu. Alan Kurdi'nin sahildeki hali DHA muhabirince fotoğraflanmış; fotoğraf tüm dünyada ses getirmiş; mülteci krizinin yeniden tartışılmasına neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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