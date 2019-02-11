Macaristan Başbakanı, "En az 4 çocuk" dedi: Vergiden muaf tutulacaklar

Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Viktor Orban, dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulacağını açıkladı. Sık sık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulunmasıyla tanınan Orban böylece Erdoğan'ın "En az üç çocuk" söylemini de bir üst seviyeye taşımış oldu.

Macaristan'da doğan çocukların sayısını artırmak istediklerini söyleyen Orban, "Böylece ülkenin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor.

Orban, Batı'da doğum oranının düşmesi karşısında umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan'da durumun böyle olmayacağını söyledi.

Orban'ın ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiği sırada ülkenin başkenti Budapeşte'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi.

Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2,5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor. Macaristan'ın nüfusu her yıl 32 bin kişi azalıyor. (DIŞ HABERLER)

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