Dolar haftaya yükselişle başladı (11 Şubat)

Dolar kuru, haftanın ilk gününde 5.2650 ile haftaya yükselişle başladı.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Kapalıçarşı'da 5,2500 liradan alınan dolar, 5,2520 liradan satılıyor. 5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi.

Gece yarısından itibaren sabah saatlerine kadar 5,24 lira ile 5,27 lira bandı aralığında yükseliş ağırlıklı fakat sakin bir grafik çizdiği belirlenen dolar kurunun, sabah yedi sularında en yüksek seviyesine ulaştığı kaydediliyor.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu. (HABER MERKEZİ)