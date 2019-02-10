ÖDP: Halkın söz sahibi olduğu yerel demokrasiyi kurabiliriz

ÖDP Kocaeli İl Örgütü, İzmit Belediye İş Hanı önünde yerel seçimlere ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya EMEP ve Veli-Der de katılım gösterdi.

ÖDP İl Başkanı Ömer Budak, “Türkiye bir umutsuzluk içine hapsoluyor. Yirmi yıla yaklaşan AKP iktidarı Türkiye’yi yordu, tüketti. AKP, Türkiye’ye bir gelecek vaat etmiyor, artık sadece bitmek bilmeyen felaket senaryolarından söz ediliyor” dedi. Ekonomik krizin derinleştiğini belirten Budak, “En temel gıda ürünleri lüks tüketime giriyor. İşten çıkarmalar artıyor, işsizlik her geçen gün büyüyor. Yoksulluk altında ezilen halkın demokratik hakları da gasbediliyor. Ülkenin kaderine tek kişinin karar verdiği bir yönetim altında şimdi yerel yönetimler de hem ekonomik hem de siyasi olarak Saray’a bağlanmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“Seçimler adil olmayan, eşitsizliklerin iktidar lehine arttığı bir ortamda gerçekleşiyor” diyen Budak, “Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’ndaki mevcut adaletsizlikleri de aşan bu büyük eşitsizlik, Erdoğan ve AKP dışındaki herkesin siyaset yapma hakkının resmen gasbedilmesi anlamına geliyor. Erdoğan, ‘gerekirse kayyım atarız’ sözleriyle, seçim sonucunu beğenmediği yerlerde kayyımlar yoluyla değiştireceğinin sinyalini verdi. YSK Başkanı ve kurul üyelerinin 2019 Ocak’ta sona eren görev süreleri, yasal bir dayanak olmaksızın fiilen 2020’ye uzatıldı. YSK, tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin ‘kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde’ oy kullanabileceği kararıyla, 55 bin 574 kişinin oy kullanma hakkını gasp etti” diye konuştu.

'MAHALLELERİMİZ YOK EDİLDİ'

Kent hizmetlerini kamucu bir anlayışla yeniden kurabileceklerini belirten Budak, “Yaşadığımız kentle olan tüm tarihsel, kültürel, sosyal bağlarımız ortadan kaldırıldı. Mahallerimiz yok edildi. Emekçiler kent merkezlerinden sürüldü. Siyasal İslamcılığın baskısı altında özgürlük alanlarımız daraltıldı. Bu kentlerde nefessiz bırakıldık. Türkiye’nin ve kentlerimizin eşitlikçi, özgürlükçü ve kamucu yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Nefes aldığımız kentleri ve Türkiye’yi özgürlükçü, eşitlikçi, kamucu ve ekolojik bir siyasetle yeniden kurabiliriz. Mahallemizde, semtimizde, kentimizde halkın söz ve karar sahibi olduğu bir yerel demokrasiyi birlikte kurarak bunu başarabiliriz. Ulaşım, barınma ve iletişim başta olmak üzere kent hizmetlerini kamucu bir anlayışla yeniden düzenleyerek bunu başarabiliriz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)