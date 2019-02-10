Eskişehir’de “Demokrasi, Kriz ve Seçimler” paneli düzenlendi

Eskişehir’de KESK, DİSK, TTB, TMMOB’un çağrıcısı olduğu panelde yerel seçimler, kriz ve demokrasi başlıkları tartışıldı. Panele konuşmacı olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, ÖDP üyesi Sedat Göçmen katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak davetli olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP’nin Ankara’daki aday tanıtımı nedeniyle etkinliğe katılamadı. Etkinlikte emek ve demokrasi güçlerinin birliği vurgusu öne çıktı.

İŞÇİ SINIFI SÜRECE MÜCADELE ETMELİ

‘Panelde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ekonomik krizin emekçilerin hayatlarını çok ciddi biçimde etkilediğini ve bunu emekçilere anlatma ve işçi sınıfının bu süreçte mücadele etmesini sağlama gibi bir sorumlulukları olduğunu ifade etti. Çerkezoğlu “Halkçı, demokratik ve emekten yana bir yerel yönetim anlayışı ortaya konmalı ve belediyeler halka kapatılıp ranta açılmamalı” dedi.

ORTAK MÜCADELE SERGİLEYECEĞİZ

EMEP’in yerel seçim çalışmalarında ‘Tek adam ittifakına oy yok. İş, ekmek, özgürlük için birleşelim’ sloganını öne çıkardığını ifade eden Levent Tüzel, seçim öncesi gerçekleşemeyen halk cephesinin gerçekleşmesinin, krizin yükünün emekçilere yıkılmasını ve tek adam diktatörlüğünün baskıcı uygulamalarını engellemek bakımından bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Seçim çalışmalarında da en geniş emek ve demokrasi güçleriyle bir araya gelme çabası içerisinde olduklarını belirten Tüzel, başta CHP olmak üzere muhalefetin gerekli sorumluluğu yerine getiremediğini, adayların yereldeki emek ve demokrasi güçlerince değil genel merkezlerden belirlendiği eleştirisini dile getirdi.

BEYOĞLU KARANLIKTA BİR MUM OLACAK

Sedat Göçmen ise ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ın İstanbul Beyoğlu adayı olmasına değinerek; Beyoğlu’da seçimlerin kazanılması halinde söz, yetki, kararın halk meclisleri eliyle halkın kendisinde olduğu bir anlayışın hayat bulacağını ve karanlıkta yanan bir mum gibi dikkat çekeceğini ifade etti. Göçmen, bu anlayışın hayata geçirilmesinin tüm sol, sosyalist güçler için bir kazanım olacağının belirtti. (Eskişehir/EVRENSEL)