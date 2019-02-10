Galatasaray Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçti

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Belhanda ceza sahasına doğru hareketlenen Diagne'ye havadan pasını aktardı. Topu kontrol eden Diagne, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

5'inci dakikada Feghouli orta sahada rakibinden sıyrıldı ve pasını Diagne'ye verdi. Diagne bekletmeden topu Onyekuru'ya gönderirken, Onyekuru istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı çıktı.

16'ncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla Rodallega ceza sahasında topla buluştu. Luyindama'dan sıyrılan Rodallega'nın vuruşunu Muslera kurtardı.

18'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. N'Diaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'un müdahalesiyle yer kalırken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, topu ağlara gönderdi: 1-0.

30'uncu dakikada Nagatomo sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladı, Diagne'nin zayıf vuruşu kaleci Arda Akbulut'ta kaldı. Bu pozisyonun devamında Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Rodallega'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruş ağları sarstı: 1-1.

36'ncı dakikada Nagatomo'nun sol kanattan bir kez daha içeri yolladığı pozisyonda Diagne'nin kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

45'inci dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sol kanatta Nagatomo ile paslaşan Belhanda, ceza sahası yayına doğru sokularak vuruşunu yaptı, Hüseyin Türkmen'e çarpan top kaleci Arda Akbulut'u şaşırtarak ağlarla buluştu: 2-1.

45+3'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta altıpasta topa vuran Nwakaeme, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

51'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Feghouli ile duvar pası yapan Belhanda, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti: 3-1.

57'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

62'nci dakikada Feghouli, Diagne'nin pasıyla sağ kanattan kaçtı ve topla buluştuktan sonra pasını N'Diaye'ye aktardı. N'Diaye pasını Onyekuru'ya verirken, Onyekuru'nun vuruşu kaleci Arda Akbulut'tan sekti. Seken top yeniden N'Diaye'nin önünde kalırken, bu oyuncunun vuruşunu savunma çıkarttı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)