Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü
Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Anambra Polis Sözcüsü Haruna Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Awka bölgesinde bir tankerde henüz nedeni bilmeyen patlama gerçekleştiğini söyledi.
Muhammed, patlamada 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Muhammed, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. (Abuja/AA)
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