İsveç'te patlama: 1 kişi öldü

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki Varberg mahallesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, Stockholm'ün Varberg Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen patlamada 20 yaşında bir kişi öldü.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00'da Varberg Mahallesi'nde bir evde patlama meydana geldiği, bomba imha ekiplerinin patlamanın olduğu evde inceleme yaptığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Westberg, olayın terör bağlantılı olup olmadığı da dahil olmak üzere konun her yönüyle araştırıldığını söyledi.

Ayrıca Westberg, olay yeri yakınındaki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Öte yandan Expressen gazetesi, canlı bomba olduğunu iddia ettiği kişinin kendisini havaya uçurduğunu ve olay yerinde öldüğünü ileri sürdü.

İsveç istihbarat teşkilatı SEPO da olayla ilgili inceleme başlattı. (Stockholm/AA)