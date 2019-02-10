Güzeltepe pazarında ekonomiyi sorduk: Çocuklarımıza iş istiyoruz

Sultan KARATAŞ

Hasret KANAT

İstanbul

İstanbul Eyüp'e bağlı Güzeltepe pazarında kadınlar isyan ediyor:

“Fiyatlar çok pahalı; geçinemiyoruz; pahalılık daha kötü olacak; oy isteyenlere oy yok; gençlere iş istiyoruz...”

Pazar fiyatları her geçen gün daha da yükseliyor. En ucuza aldığımız maydanozun bağı bile daha küçülürken fiyatlar resmen uçuyor. Vatandaş etin yanına yaklaşamazken şimdi sebzenin de yanına yaklaşamaz oldu.

Pazar fiyatları ile ilgili görüşlerini almak istediğimiz Çağlayan’da yaşayan kadınlara bir dokunduk bin “ah” işittik. Kadınlar “Geçinemiyoruz” diyerek isyan ederken, zamların geri alınacağını düşünmüyor, hatta seçimlerden sonra daha kötü olacağı yorumları var. Kimi kadınlar asgari ücret zammına dair de “Kaşıkla verip kepçeyle aldılar” diyor. “Bizi bu hale getirenlere oy yok” ve “Çocuğumuza, torunumuza, gençlere iş istiyoruz” isyanları yükseliyor kadınlardan.