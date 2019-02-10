PAK ve PSK seçime bağımsız adaylarla girecek

HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 7 Kürt partisiyle kurduğu ittifaka katılmayan Partiya Azadiya Kurdistan (PAK) ve Partiya Sosyalist a Kurdistan (PSK) Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman’da bağımsız belediye başkan adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

Diyarbakır’da ortak aday toplantısı yapan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik ve PSK Genel Başkanı Mesut Tek, 4 kentte bağımsız adaylarla seçime girmenin yanı sıra Diyarbakır’ın 4 merkez ilçesi ile Mardin’in 3 ilçesinde seçimlere bağımsız adaylarla gireceklerini belirtti.

Aday tanıtım toplantısında konuşan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, ilkeler çerçevesinde siyaset yapacaklarını belirterek, PSK ile kurdukları Yurtsever Demokrat İttifak’la seçime gireceklerini kaydetti. PSK Genel Başkanı Mesut Tek ise “Biz başarıyı alacağımız oya göre değerlendirmiyoruz. Biz iki partinin diğer demokrat, yurtsever kesimlerle alanlara çıkmasını başarı olarak görüyoruz” dedi. Konuşmaların ardından partiler, bağımsız aday olarak destekleyecekleri adayları tanıttı. (MA)