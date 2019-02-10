HDP’li Nuran İmir’den TOKİ uyarısı: Çökmesi durumunda felaket olur

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, kent merkezinde TOKİ’nin yaptığı konutların bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması hakkında, “Binaların çökmesi durumunda bir felaket gerçekleşir” diyerek gerekli incelemelerin yapılmasını istedi.

Şırnak kent merkezinde 2016 yılında ilan edilen 8 aylık sokağa çıkma yasağı sonrası yerle bir edilen mahallelerde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla yapımına başlanılan ve büyük oranda inşası tamamlanan konutların bulunduğu alanda geçtiğimiz günlerde toprak kayması meydana geldi. Verilen tüm sözlere rağmen halen hak sahiplerine teslim edilmeyen konutlar alanındaki toprak kaymasından kaynaklı, istinat duvarlarında çökme, alanda bulunan yolda ise derin çatlaklar oluştu. Daha önce de benzer durumların yaşanmasının yanı sıra, birçok konutun bodrum katları da hala su altında.

Yetkililerin halen herhangi bir açıklama yapmadığı söz konusu durumu Meclis gündemine taşıyan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, hayati riskler barındıran TOKİ evlerindeki sıkıntılara ilişkin konuştu.

Yasak sırasında ciddi bir mağduriyet yaşatılan kent sakinlerinin ikinci bir riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken İmir, aynı zamanda heyelan bölgesi olan alanda 10 katı aşkın yükseklikte konutların inşa edilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı. TOKİ’nin geçmişte olduğu gibi bugün de yerel seçim malzemesi olarak kullanıldığını belirten İmir, “Kibrit kutuları gibi üst üste konulmuş dairelerden oluşan binaların çökmesi durumunda bir felaket gerçekleşir. Onlarca insanın can kaybına neden olabilir. Gerekli incelemeler yapılmalı” uyarısında bulundu.

‘YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ’

Söz konusu durumu daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla paylaştıklarını ancak halen bir yanıt alamadıklarını aktaran İmir, durumun ciddiyeti hakkında tekrardan girişimlerinin olacağını ifade etti. İmir, ilgili Bakanlık ve Şırnak Valiliği ile konu hakkında görüşmeyi planladıklarını söyledi. (Şırnak/MA)