Pervin Buldan: Kentleri kadınlarla yöneteceğiz

HDP Kadın Meclisi, 31 Mart yerel seçimler kapsamında göstereceği kadın belediye eş başkan adaylarını, Diyarbakır’da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan Taşdemir, HDP kadın milletvekilleri, Parti Meclisi, HDP belediye kadın adayları, MYK ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınlarımızın yoksulluğun ağır yükü altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Bir lokma için hiçbir insanımız, kadınımız, gencimiz diyar diyar gezmesin istiyoruz. Bizler kadınlarımız gençlerimiz doğduğu yerde doysun istiyoruz. Kadınlar kentlerinde korkmayacaklar, kadınlar kentlerinde şiddet görmeyecek, ölmeyecekler. Kadınlar kentlerinden göç etmek zorunda kalmayacaklar. Kadınlar bu ülkede özgür ve eşit koşullarda yaşayacaklar. Çünkü bizler kentleri kadınlarla yöneteceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)