Arif Sakınmaz mezarı başında anıldı

Emek Partisi (EMEP) Ceyhan İlçe Örgütü, 10 Şubat 1980'de Ceyhan'da katledilen Arif Sakınmaz'ı mezarı başında andı.

Anmada konuşan EMEP üyesi Adnan Karataş, Arif Sakınmaz'ın sınıfsız ve sınırsız bir dünya için mücadele ettiğini, kendini işçi sınıfının mücadelesine adamış bir militan olduğunu aktardı ve "Arif, mücadelesini kendisi için tehdit gören faşist çetelerin pusu kurması sonucunda hayatını kaybetti" dedi.

Bugün Sakınmaz'ın gençliğe ve işçi sınıfına bıraktığı mirası daha ileriden sahiplenmek gerektiğini söyleyen Karataş, "Okullarda, semtlerde, fabrikalarda Arif ve diğer kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımızın mücadelesini devam ettirmek için bugün dünden daha çok çalışılmalı" ifadelerini kullandı. (Adana/EVRENSEL)