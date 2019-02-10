AKP sandıklarda 9 kişi görevlendirecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı. Burada sandık güvenliğine ilişkin konuşan Erdoğan, sandık başlarında 9 kişi görevlendireceklerini ifade etti. Erdoğan, CHP’nin sandık başında hile yapabileceği suçlamasını da yöneltti. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“AK Parti olarak her sandık için bir sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Yani ana kademeden 3 kişi. Bir tanesi o sandığın başkanı. Kadın Kollarından 3 kişi. Gençlik Kollarından 3 kişi. 9 kişilik sandık esaslı çalışmada bir yönetim. Böylece hiçbir siyasi partinin muktedir olamadığı, olamayacağı güç AK Parti'de.

İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz.

Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz. CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir. Sandıkta adaleti tesis etmeden diğer işlerimizde aynı başarıyı gösteremeyiz..

‘ORTALIĞI VELVELEYE VERİYORLAR’

CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milleten de Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp gündeme getirmekten geri durmazlar.

CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır.” (AA)