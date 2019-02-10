10 Şubat 2019 16:41
HDP'li belediye eş başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındı
HDP Batman Belediye Eş Başkan Adayı Sabri Özdemir, Batman Petrolspor maçı için gittiği stadyum girişinde gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Sabri Özdemir Batman Petrolspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanacak maçı izlemek amacıyla gittiği 16 Mayıs Şehir Stadyumunda gözaltına alındı. Protokol tribününde İl Gençlik Spor Müdürlüğü görevlileri Özdemir’e protokol listesinde adının olmadığını belirterek engel olmaya çalıştı. Engellemenin ardından görevlilerin Özdemir’e hakaret etmesi üzerine tartışma büyüdü. Ardından Özdemir polislerce gözaltına alındı.
Özdemir’in avukatı Ferhat Özdemir, ifade işlemleri sonrası müvekkilinin serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi. (Batman/MA)