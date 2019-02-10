10 Şubat 2019 16:41Son Güncellenme Tarihi: 10 Şubat 2019 22:27
HDP Belediye Eş Başkan Adayı Sabri Özdemir serbest bırakıldı
Batman Petrolspor maçı için gittiği stadyumda gözaltına alınan HDP Batman Belediye Eş Başkan Adayı Sabri Özdemir serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Sabri Özdemir, Batman Petrolspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanacak maçı izlemek amacıyla gittiği 16 Mayıs Şehir Stadyumunda gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin daveti ile maçı izlemek amacıyla protokol tribününe girmek isteyen Özdemir’e İl Gençlik Spor Müdürlüğü görevlileri protokol listesinde adının olmadığını belirterek engel olmaya çalıştı. Engellemenin ardından TEM Şube polisleri Özdemir'i protokol tribününe alamayacaklarını belirtti. Yaşanan tartışma sonrası Özdemir gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir, TEM şube müdürü ve kendisinin karşılıklı şikayetçi olduklarını belirtti. (Batman/MA)