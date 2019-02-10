Londra’da SPOT Konferansı: İngiltere, Erdoğan’dan desteğini çekmeli

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye’deki gelişmeler tartışıldı ve demokrasi mücadelesine daha fazla dayanışma sağlanması için çeşitli kararlar alındı.

CORBYN’DEN DAYANIŞMAYA DESTEK MESAJI

Cumartesi günü Londra’nın merkezindeki Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) Genel Merkezi’nde yapılan konferansa Türkiye’den ve İngiltere’den çok sayıda konuşmacı katıldı. Politikacılardan gazetecilere, sendikacılardan akademisyenlere, milletvekillerinden yazarlara kadar toplam 27 konuşmacının olduğu konferansa İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de bir mesaj göndererek Türkiye halklarıyla dayanışma mücadelesinin yanında yer alacağını belirtti.

‘İNGİLTERE ERDOĞAN’A DESTEĞİNİ ÇEKMELİ’

Gün boyu süren konferansın ilk oturumuna NEU eski genel sekreteri Christine Blower, İşçi Partisi Milletvekili Kate Osamor, Yazar Aydın Çubukçu, CHP Milletvekili Ali Şeker ve HDP eski milletvekili Osman Baydemir katıldı. Kate Osamor, konferansa davetli olan Dr. Arif Koşar’a vize verilmemesini protesto ederek konuşmasına başladı. Demokrasi mücadelesinin Erdoğan rejiminin baskılarına rağmen devam edeceğini belirten Osamor, Türkiye’nin en büyük gazeteci cezaevi olduğuna dikkat çekerek, İngiltere’nin Erdoğan’a desteğini çekmesi çağrısı yaptı.

İNGİLTERELİ EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ BELİRLEYİCİ

Ali Şeker, Türkiye’deki adaletsizliklere değinerek demokrasi mücadelesinin tüm muhalif kesimlerle birlikte verilmesinin altını çizdi. Osman Baydemir ise, Kürt halkının uğradığı haksızlıklar, baskılar ve bu baskılara karşı mücadelenin yükseltimesinin önemine değindi.

Konuşmasında İngiltere’de verilen sınıf mücadelesinin Türkiye halkları üzerindeki etkisinden söz eden Aydın Çubukçu, “Türkiye’nin savaş politikalarına İngiltere’nin desteğinin kesilmesi için aslolan İngiltere işçi sınıfı ve emekçi halklarının İngiltere’de vereceği mücadeledir” dedi. Çubukçu, İngiltere’deki emekçi halkların dayanışma mücadelesinde oynayacağı rolün altını çizdi.

GREVDEKİ FLORMAR İŞÇİLERİ VİDEO GÖNDERDİ

Grevdeki Flormar işçilerinin de bir video mesajı ile katıldığı konferansta yapılan atölye çalışmalarına katılan sendikacılar, Türkiye’deki işçi ve emekçilerin mücadelesini yakından takip ettiklerini, baskı rejimi altında bile işçilerin hakları için verdikleri mücadelenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Toplam 4 ayrı atölye çalışmasıyla, Türkiye’de işçi ve emekçilerin mücadelesi, akademi ve eğitimde yaşananlar, medya, gazeteciler ve muhalefet üzerindeki baskılar detaylı bir şekilde tartışılıp, dayanışma mücadelesinin etkili olabilmesi için yeni yollar arandı.

İngiltere’den sendikacılar Simon Dubbins, Chris Baugh, Louise Reagan ve Türkiye’den Emek Partisi’nden Mustafa Yalçıner’in katıldığı oturumda, Türkiye’de grevlerin yasaklanmasına rağmen verilen mücadelenin önemine değinildi. Yalçıner yaptığı konuşmada, artan petrol ve gıda fiyatları ile birlikte işçi ve emekçilerin yaşamının giderek kötüleştiğine vurgu yaptı ve iş cinayetleri, grevlerin yasaklanmasına değinerek, “Tekeller ve Erdoğan rejimi ile işçiler arasındaki mesafe açılıyor” dedi.

TÜRKİYE’DE MEDYA VE GAZETECİLERİN DURUMU

Yapılan atölyeler içinde medya ve gazeteciler konusu büyük ilgi gördü. Medya oturumuna konuşmacı olarak Evrensel Gazetesi Editörü Çağrı Sarı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Article 19’dan Sarah Clarke ve Uluslararası Basın Enstütisi’nden Caroline Stockford’un katıldı. Gazeteci Çağrı Sarı, baskı ve cezalarla yıldırılmaya çalışılan muhalif medyanın her şeye rağmen yayın yapmada ısrar ettiğinin altını çizerek, dayanışma çalışmalarının önemine değindi. Mustafa Kuleli ise, iyi gazeteciliğin yapılmasının da muhalif gazeteleri daha fazla güçlendireceğini söyledi.

Konferans sonunda yapılan oturumda ise, demokrasi mücadelesinde neler yapılabileceği tartışıldı. İngiltere hükümetinin Türkiye’deki baskıcı rejimlere verdiği desteğin altı çizilerek bu desteğin çekilmesi gerektiği belirtildi. Buna karşı mücadelenin zorunluluk olduğu ifade edilerek, kardeş örgütler arasında doğrudan bağlantı kurulup güçlendirilmesi önerildi.

SPOT, 3. yıllık olağan konferansının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı ve Türkiye halklarıyla dayanışma çalışmalarını daha etkili bir şekilde devam ettireceğini belirtti.