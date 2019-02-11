11 Şubat 2019 09:00

İZELMAN işçileri: Resmi değil, pazar enflasyonu oranında zam istiyoruz

TİS sürecinde olan İZELMAN işçileri, resmi enflasyon oranında değil çarşıda, pazarda karşılaştıkları enflasyon oranında zam istiyor.

İZELMAN işçileri: Resmi değil, pazar enflasyonu oranında zam istiyoruz

İZELMAN, zam teklifini yüzde 20.30'a yükseltti fakat teklif gerçek enflasyonu karşılamadığı için emekçiler tarafından kabul edilmedi | Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şube ile Büyükşehir yönetimi arasındaki 10. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde bir aylık süreç geride kalırken ekonomik maddelerin tamamına yakını hâlâ masada duruyor. Sendikanın çıplak ücretler için yüzde 35’lik zam talebine karşı belediye bürokratları son oturumda bütün ekonomik maddeler için yüzde 20.30 oranında zam önerdi. Resmi enflasyona denk gelen oran kabul edilmezken bir sonraki oturum tarihi olarak 14 Şubat Perşembe günü belirlendi.

    Toplusözleşmeden beklentileri üzerine konuştuğumuz İZELMAN işçilerinden Mezarlık Müdürülüğü İşyeri Temsilcisi Bülent Kayın, seçim sürecine denk gelmesinden kaynaklı TİS’in olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü belirtti. Kayın, “Daha önceki sözleşmelere göre daha yüksek bir rakamda başladı görüşmeler. Önümüzde de yakın zamanda yüzde 26 ile biten sözleşmeler var. Ekonomik şartlar her geçen gün daha kötüleşirken artan enflasyona yenik düşüyoruz. Gerçek enflasyon baz alındığında verilen oran daha da yukarılara çıkılmalı. Taslakta yüzde 35’in arkasında duracağız. Umarım güle oynaya bu sözleşmeyi bitiririz” dedi.

    ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRMEYECEK RAKAM

    Park Bahçeler İşyeri Baştemsilcisi Hamza Yılmaz, ülkenin ekonomik koşullarının dikkate alınarak enflasyonun altında ezdirmeyecek bir rakam istediklerinin altını çizdi. Yılmaz şöyle devam etti: “Biraz da rahat nefes alabileceğimiz bir rakam gibi bir talebimiz var. Eylemdir, iş bırakmadır, istediğimiz rakamlar konuşulmadığı sürece almak için alanlarda ne kadar gücümüz varsa kullanmaya hazırız. Taban olarak biz hakkımızı alacağımıza inanıyoruz. Sözleşmedeki bütün maddelerimizin arkasındayız. Ben seçim sürecinin olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olacağını düşünmüyorum çünkü patron her zaman patronluğunu yapıyor. Biz belediye başkanlarından işçilerin taleplerini dikkate almalarını istiyoruz. Onlar dikkate alırsa işçi de gerekli cevabı sandıkta verecektir” dedi.

    ‘UMUTLARIMIZI BU SÖZLEŞMEYE BAĞLADIK’

    ESHOT Gediz Atölye Temsilcisi Mesut Aksakal, önceki sözleşmelerin kötü sonuçlandığı için ümitlerini bu sözleşmeye bağladıklarını ifade ederek, “Ülkedeki enflasyon oranlarının mutfağa yansımasını hepimiz biliyoruz. Hepimiz çocuk okutuyoruz, ev geçindiriyoruz, çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Zammın enflasyon oranını geçmesini istiyoruz. Şube yöneticilerinin iyi bir ivme yakalayacağını, bu sözleşmeyi başarılı sonuçlandıracaklarını düşünüyorum. Biz yüzde 20’nin gerçek bir enflasyon olmadığının farkındayız. Bizim önümüze devletin değil pazarın, marketin enflasyon oranları ile gelsinler. Yüzde 20 asla yeterli değil. Önceki dönemde sözleşmelerimiz o kadar kötü bitti ki hepsinde sıkıntılar çektik” dedi.

    ‘İZELMAN İŞÇİSİNİN SÖZLEŞMEDEN BEKLENTİSİ YÜKSEK’

    ESHOT 5. Bölge İşyeri Temsilcisi Okan Kantarcı, İZELMAN işçisinin bu sözleşmeden beklentisinin yüksek olduğunu dile getirdi. Kantarcı, “Bıçak kemiğe dayandı. İnsanların gelirleri, giderlerini karşılamaya yetmiyor. İnsanlar artık çıkmaza girdi ve bizim tek silahımız emek gücü olduğu için işçiler sözleşmeyi yakından takip ediyor. Eğer bu işçinin beklentilerine şube cevap veremez ise kaos olur. Bugün işçi okula giden çocuğunun cebine bir gevrek parası koyamıyorsa tehlikelidir. Atalarımız ‘Açlık sofuluğu bozdurur’ demiş, bunu unutmasınlar. En azından insanca yaşayabileceğimiz bir zam istiyoruz. Bunu sonuna kadar da götüreceğiz. Eksik ücretle çalışan işçiler için önceki sözleşmede yedi yıllık bir takvim belirlenmişti. Bu sözleşmede bunun düşürülmesini de istiyoruz. Büyükşehir işçinin sesini duymalı ve gerçekleri görmeli. Belediyeyi bir şirket gibi yönetmekten vazgeçsinler, madem ki bir sosyal demokrat partinin iradesi altında yönetiyorlarsa ona göre davransınlar” diye konuştu.

    TİS sürecindeki İZELMAN işçileri: ‘Bizim önümüze devletin değil pazarın, marketin enflasyon oranları ile gelsinler. Yüzde 20 asla yeterli değil. Önceki dönemde sözleşmelerimiz o kadar kötü bitti ki hepsinde sıkıntılar çektik.’

    BANDO EKİBİNİN DE SÖZLEŞMEDEN BEKLENTİSİ VAR

    Bu sözleşmedeki özel maddelerden biri de büyükşehirin bando ekibinin talebi. Bando ekibi diğer devlet kurumlarındaki müzisyenlerin olduğu gibi kendi çalışma şartlarının da sözleşmede güvence altına alınmasını istiyor. Büyükşehir Bando Müzisyeni ve İşyeri Temsilcisi Öznur Korkmaz, “Bando, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tek sanat kurumu. Biz yaptığımız sanatın dikkate alınmasını istiyoruz. Kendi işyerimizde bizim de sıkıntılarımız var. Türkiye’deki tüm sanat kurumlarındaki çalışma koşullarının bizim sözleşmemizde de yer almasını istiyoruz. Çok yüksek bir ses ortamında çalıştığımız için maalesef ki uzun saatler çalışamıyoruz. TİS’te 3. grubtayız ve 4. gruba dahil edilmek istiyoruz. Sınavla alınan birkaç bölümden biriyiz” dedi.

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