Filistin ABD’nin ‘İran Zirvesi’ne katılmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, ABD’nin Polonya’da düzenlemeyi planladığı Ortadoğu zirvesine katılmayacaklarını duyurdu.

Ureykat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tutumumuz net. Bu konferansa katılmayacağız ve kimseye Filistin adına konuşma yetkisi vermediğimizi vurguluyoruz. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı aldığı tüm kararlarla herhangi bir barış sürecini gözetmekten kendini izole etmiştir” ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de, ABD’nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’da 13-14 Şubat’ta İran’ın bölgedeki “istikrarsızlaştırıcı” faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe ise zirveyi yeni bir “fitnenin” başlangıcı olarak değerlendirmişti. Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova’da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti. (DIŞ HABERLER)