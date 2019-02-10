Sudan’da gözaltına alınan 11 gazeteci serbest bırakıldı

Sudan’da yoksulluk nedeniyle başlayan ve hükümetin istifası talebiyle yaygınlaşan protestolar devam ederken; hükümete yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi Sudan Komünist Partisi’ne ait Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İman Osman’ın da aralarında bulunduğu 11 gazetecinin serbest bırakıldığını açıkladı.

AA’nın haberine göre, hükümete yakın Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih de kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Sudanlı Gazeteciler Ağı ise olayların başından bu yana 13 gazetecinin gözaltına alındığını belirtiliyor.

Sudan’daki gösteriler 19 Aralık’ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü. Hükümet, gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini söyleyerek istifa etmeyi reddetmişti. (DIŞ HABERLER)