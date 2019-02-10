Tuzluçayır’da işçi kadınlar haklarını konuştu

Eren SANCI

Ankara

Ankara Mamak’ta Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği 8 Mart’a hazırlanırken “İşçi kadın hakları ve mücadele yöntemleri”ni konuştu. Sendika Uzmanı Onur Bakır’ın katıldığı etkinlikte işe giriş sözleşmesi, çalışma süreleri, izin günleri, doğum izinleri, doğum borçlanması gibi birçok konu tartışıldı.

“SENDİKA NE GÜZEL BİR ŞEYMİŞ”

Etkinlik, kadınların soruları ve deneyimlerini de paylaşmasıyla oldukça verimli geçti. Kadınlar işe giriş sözleşmesinin çok uzun olduğunu söyleyerek, okunması ve onaylanması için çok kısa bir zaman verilmesini eleştirdi. “İşe alımlarda deneme süresi diye bir şey çıkardılar” diyen bir kadının, bu sürede sigortanın yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakır, deneme sürecinde sigortanın işe girildiği tarih itibarıyla yapılması gerektiğini söyledi. Çalışma süresinin haftalık 45 saat olduğunu belirten Onur Bakır, bu sürenin sendikayla birlikte 40 saate indiği yerlerin de olduğunu belirtti. Kadınların kendi aralarında “Bu sendika ne güzel bir şeymiş” dediği konuşmalar oldu.

“İZNİM PATRONUN İNİSİYATİFİNDE”

Bakır, yıllık iznin yıllara göre farklılık gösterdiğine, 1-5 yıl arası çalışan bir kişinin 14 iş günü yıllık izni olduğuna, çalışma yılının artmasıyla izin süresinin arttığına dikkat çekti. Bakır’ın sözleri üzerine bir kadın söz alarak öfkeyle, “Ben yıllardır aynı yerde çalışıyorum, yıllık iznim hep 14 gün, patronların inisiyatifine kalmış izin günümüz” dedi.

İşten ayrılma ve atılma durumuna dair söz alan bir kadın ise “Arabulucu diye bir şey çıkarmışlar, sözde bizim için çıkarmışlar ama bizlerin mağdur durumundan yararlanıyorlar. Örneğin, bin 500 lira alacağımız olan bir yerden arabulucular bizi bin liraya ikna etmeye çalışıyorlar” diyerek arabuluculuk sistemine tepki gösterdi. Etkinliğin sonunda da devam eden sohbetlerde kadınlar birçok haktan haberdar olmadıklarına değinerek sendikalı olmanın önemini konuştu.