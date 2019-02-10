10 Şubat 2019 14:10

EMEP ilk bağımsız adayını Kocaeli'de açıkladı: Reyhan Başaran

Emek Partisinin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı Reyhan Başaran, adaylığını eylem alanında açıkladı.

EMEP ilk bağımsız adayını Kocaeli'de açıkladı: Reyhan Başaran

Fotoğraf: Evrensel

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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin (EMEP), bağımsız adaylarından ilki Kocaeli'de açıklandı. Reyhan Başaran, adaylığını EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın da katıldığı yürüyüşle İzmit'in eylem alanlarından Yürüyüş Yolu'nda açıkladı. Açıklama öncesi sloganlarla Belediye İş Hanı önüne yüründü ve vatandaşlara el ilanları dağıtıldı. Açıklamada konuşan Gürkan, "Bir tarafta rantçı belediye anlayışı, bir tarafta emekçinin belediye anlayışı. Reyhan Başaran sadece kadınların adayı değil, emekçilerin adayıdır. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    "BU KENT BİZİM, BİZ YÖNETECEĞİZ"

    "Emekçinin adayı Reyhan Başaran", "Demokratik halkçı yerel yönetim" ve "Sermaye mezara emek iktidara" sloganlarının atıldığı açıklamada ilk olarak EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan konuştu. 19 Aralık'ta yaptıkları açıklamayla kentin emekçilerini seçeneksiz bırakmayacaklarını söylediklerini hatırlatan Erkan, "2 Ocak tarihinde YSK, 41 ilde örgütlü olan bir parti olarak seçime giremediğimizi açıkladı. Emekçilerin seçime girmesine engel olmak istediler. Bu kent bizim. Bu kenti biz yöneteceğiz" dedi.

    "KENTLERDE NASIL YIKIMLARIN YAŞANDIĞINI GÖRDÜK"

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da son günlerde belediye başkan adaylarının peş peş açıklandığını hatırlatarak, "Seçime bir tarafta burjuva rant düzeni programları, bir tarafta da emekçilerin programı girecek. Biz de burada adayımızı açıklayacağız" dedi.

    Kentlerde nasıl yıkımların yaşandığını halkın gördüğünü aktaran Gürkan, "Tekelci burjuvazinin kentlerde nasıl yıkım meydana getirdiğini gördük. Cumhurbaşkanının dediği gibi bizce de kentlere ihanet edildi. Gördük, her bir Sayıştay raporu kentlerdeki usulsüzlüğü ortaya çıkarmaktadır. 25 yıldır bu kentleri bir anlayış yönetiyor. Bu anlayışın sonunda kentlerde temiz hava kalmamıştır. Bu kentlerde halk söz sahibi olamamıştır. Bir tarafta reklamlara konu edilecek açıklamalarda rantçı belediye anlayışı, bir tarafta emekçinin belediye anlayışı. Reyhan Başaran sadece kadınların adayı değil, emekçilerin adayıdır. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    Gürkan'ın açıklamasının ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran şunları söyledi:

    "EMEKÇİLERİN SEÇENEĞİNİ VAR EDECEĞİZ"

    "Bugün birlikte bir yola çıkıyoruz. Biz işçiler, emekçiler, bu kentin, bu ülkenin bütün değerlerini yaratanlar olarak 'Bu kent bizim ve biz yöneteceğiz' diyoruz. Yola çıkış nedenimiz tam da bu. Sermayenin her renkten partileri karşısında emekçilerin de bir seçeneği var demek için buradayız. Bu yolda bana omuz verdiğiniz, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Biliyorum ki hep birlikte bu kentte emekçilerin seçeneğini var edeceğiz."

    "EMEKÇİLERİN KARAR VERDİĞİ, DENETLEDİĞİ BİR YEREL YÖNETİM"

    "Adaylık açıklamama kendimi tanıtarak başlamak istiyorum.1978 Karabük doğumlu, aslen Trabzonluyum. Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler okudum, 2 çocuk annesi emekçi bir kardeşinizim. 30 yıldır Kocaeli'de yaşayan biri olarak kadın-erkek, genç-yaşlı emekçi kardeşlerimin söz sahibi olduğu, karar verdiği, denetlediği bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçirmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağımsız olarak aday olduğumu ilan ediyorum."

    "ONLARIN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDA İŞÇİ YOK, KADIN YOK…"

    "Bütün seçim dönemlerinde olduğu gibi, sermaye partilerinin sadece oy alabilmek için, hayatımızı kolaylaştırmak adına hiçbir içeriği olmayan çeşitli projelerden söz ettiklerine tanıklık ediyoruz. Ne fikir, ne de karar aşamasında söz sahibi olmadığımız projeler bunlar. Alın teriyle geçinen bu kentin değerlerini üreten emekçi kardeşlerimin sadece projelerin yarıştığı, adına şeffaflık denilen ama belediyenin hiçbir harcaması ve de kararı hakkında bilgi sahibi olamadığı bir yerel yönetim anlayışından bıktığını biliyorum. Bu sermaye partilerinin adayları da en çok şeffaflık, katılımcılık, halkçılık gibi kavramları kullanıyor. Ama biliyoruz ki bu kavramların hayata geçirilmesi için bu partilerin programlarının sermaye karşıtı emek yanlısı olması gerekiyor. Öyleler mi, hayır. Yani düpedüz bizleri kandırıyorlar. Onların belediyecilik anlayışı biliyoruz ki rantçı. İş başına geçtikleri anda bu rantın paylaşımının derdine düşüyorlar. Bu anlayışta işçi yok, emekçi yok, kadın yok, genç yok, engelli yok. Kısacası bizler yokuz."

    "KENTİN EMEKÇİLERİ SEÇENEKSİZ DEĞİL"

    "Bu kentin emekçileri seçeneksiz değildir. Sermaye partilerinin karşısında emek cephesinde bir yerel yönetim hepimizin hakkıdır. Bu, halk meclislerine dayalı ve bu meclislerin en üst organı olduğu demokratik ve halkçı yerel yönetim modelidir. Kitle örgütü, dernek ve oda temsilcilerinden, çevre, spor, kültür sanat örgütlerinden, inanç kurumlarından, gençlik, çocuk ve engellilerin temsilcilerinden oluşacak ve kadınların eşit temsiline dayanacaktır. Belediye başkanı ve meclis üyeleri halk meclisinin birer parçası olacaktır. Görevini yapmayan Belediye Başkanı halk meclisi tarafından geri çağırılabilecektir.

    Sevgili Kocaelili emekçiler, kentimizin toprağı, havası, suyu bizden başka kimseye ait değildir. Ve oturduğumuz kentte insanca yaşamak bir mucize değildir. Tüm emekçilerin hayatını kolaylaştıran, tüm değerlerinden hep birlikte faydalanılan, halkın tüm öğelerinin halk meclisleri, mahalle ve iş yerlerinden seçilecek temsilcilerden, muhtar ve azalarda söz sahibi olduğu bir belediyecilik için, asla seçeneksiz değiliz.

    Gelin hep birlikte 'Bu kent bizim ve biz yöneteceğiz' diyelim. Kentimizi sermaye partilerinin rant ve talan alanı olmaktan çıkaralım." (Kocaeli/EVRENSEL)

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